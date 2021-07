Torna in piazza il popolo del "No green pass", corteo in via XX Settembre

Un megafono che passa di mano in mano per dare voce a chi rifiuta il green pass.

Il popolo no-vax è tornato in piazza De Ferrari al grido di "libertà, libertà" ma anche "assassini, assassini". Parlano lavoratori, pensionati e mamme con neonati nel marsupio, citano articoli della Costituzione senza argomentazioni. Contestano il presidente Draghi, il ministro Speranza e tutta la comunità scientifica tra cui i virologi Burioni e il genovese Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino.

Le teorie che supportano vanno dalla dittatura sanitaria, al complotto mondiale, al cartello delle case farmaceutiche. La chiamano manifestazione organizzata spontaneamente e con altrettanta "spontaneità" decidono di partire in quella che definiscono una passeggiata, in altre parole un altro corteo non autorizzato dalla Questura.

Tutte le persone presenti in piazza si sono dunque mosse verso via Dante poco dopo le 19, chi portando cartelli con su scritto "La nostra consapevolezza è la luce che svela i poteri corrotti e occulti", altri "Tachipirina + vigile attesa = strage di stato", altri ancora "Tu obbedisci perché tutto ciò finisca, ma tutto ciò non finisce perché tu obbedisci".

A metà di via XX Settembre la protesta si accende anche contro i giornalisti: "Terroristi", "Vergogna", "Corrotti" gridano dalla strada e poi si fermano in mezzo all'incrocio con via Brigata Bisagno per osservare un minuto di silenzio per De Donno, il dottore del plasma anti-Covid, trovato morto suicida nella sua casa due giorni fa.

Risalendo la via dei negozi, i manifestanti si sono dati appuntamento a venerdì 6 agosto alle 21.30 davanti alla statua di Gandhi al Porto Antico per commemorare De Donno: "Unico dottore che ci ha dato la speranza e ci ha difeso veramente", dice un manifestante. Prima però si incontreranno il 2 agosto alle 17.30 sempre in Piazza De Ferrari per protestare contro le vaccinazioni inoculate agli adolescenti: "Giù le mani dai bambini", è stato un altro slogan del corteo.

Alle 20.30 i manifestanti ha fatto ritorno in piazza De Ferrari per poi avviarsi lungo via san Lorenzo.