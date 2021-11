Bassetti, chiusura scuole prima ondata covid: “Un errore da non ripetere più”

"Vi ricordate l'inverno del 2020 quando si chiusero le scuole a oltranza in Italia e fummo tra gli unici in Europa a tenerle chiuse per 4 mesi, lasciando a casa milioni di ragazzi con i loro genitori e loro nonni?".

Inizia così l'ultimo post del direttore della clinica Malattie Infettive del San Martino, un intervento destinato a far riaccendere la polemica sulla decisione di chiudere le scuole in Italia, e dunque anche in Liguria, durante la prima ondata.

"Molti di noi, me compreso si dissero contrari al provvedimento", continua il professore che, a sostegno della sue tesi, riporta i risultati di una ricerca giapponese condotta nel periodo inverno-primavera del 2020 e pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature.

"Chiudere le scuole non ha avuto affetto sulla diffusione del virus", è la conslusione dei ricercatori nipponici condivisa da Bassetti: "Speriamo che questi dati scientifici servano per il futuro a non far più chiudere le scuole in caso di nuovi focolai. È stato un errore commesso in buona fede ovviamente da non ripetere più".