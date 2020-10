Clienti senza mascherina, quattro multe; chiuso un bar a Sampierdarena

Nel corso della notte fra venerdì 16 e sabato 17 ottobre 2020 gli agenti del commissariato Cornigliano hanno effettuato nella zona di competenza l'ormai consueto controllo del territorio finalizzato al contrasto e prevenzione dei reati e all'applicazione delle misure anti covid.

Complessivamente, per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento del covid-19, sono state elevate quattro sanzioni agli avventori di due locali, con relativa chiusura di uno di questi per la medesima violazione. I primi due sanzionati, poco dopo la mezzanotte, sono stati sorpresi all'interno di un esercizio commerciale di via Cornigliano sprovvisti di mascherine.

Poco dopo in via Sampierdarena, i poliziotti, hanno trovato all'interno di un bar aperto oltre l'orario consentito due clienti appartati in un privè, molto vicini e privi di dispositivi di protezione individuali. Sanzionata anche la proprietaria del locale, che resterà chiuso per 5 giorni per aver protratto l’attività oltre l’orario consentito, somministrando bevande ai clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato inoltre denunciato per spendita di banconote contraffate un ecuadoriano di 50 anni trovato in possesso di una banconota da 50 euro falsificata.