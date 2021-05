Coronavirus Liguria: contagi giornalieri sotto quota 100, i positivi totali scendono sotto i 4.000

Continua la discesa della curva del contagio da coronavirus in Liguria: nella giornata in cui il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha annunciato che Genova e Savona hanno numeri da zona bianca, con un'incidenza sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti a settimana, i nuovi positivi sono meno di 100 in tutta la regione.

I nuovi positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono infatti 97, diagnosticati con 3.542 tamponi molecolari e 2.515 tamponi antigenici rapidi: a sabato 15 maggio i casi totali di covid in Liguria erano meno di 4.000, per la precisione 3.978.

Continua anche la discesa dei ricoverati: 10 in meno rispetto a venerdì, 342 in totale, di cui 52 in terapia intensiva. Aumentano di contro i guariti, 238, ma si contano altre 4 vittime tra l'8 e il 12 maggio, tutte sopra gli 80 anni: i decessi in Liguria da inizio pandemia sono 4.278.

In sorveglianza attiva, e dunque in quarantena perché contatti di caso positivo o perché potenziali casi sospetti, ci sono 3.519 persone, in isolamento domiciliare 2.775, ottanta in meno rispetto a venerdì.

Nuovi casi positivi in Liguria, il dettaglio

Imperia (Asl 1): 11

Savona (Asl 2): 11

Genova (Asl 3): 42

Tigullio (Asl 4): 6

La Spezia (Asl 5): 27

Vaccini, le somministrazioni in Liguria

Per quanto riguarda i vaccini, le dosi consegnate a sabato alle 16 erano 837.920, di cui 779.238 consegnate, pari al 93% del totale.

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer e Moderna sono 275.365, molte meno - 2.761 - quelle che lo hanno fatto con Astrazeneca e Johnson.

Nelle ultime 24 ore, tra venerdì e sabato, sono state somministrate 7.542 dosi di vaccini “freezer”, 1.391 di vaccini a vettore virale.