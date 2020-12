Coronavirus, in Liguria 271 nuovi positivi su 4.041 tamponi

Sono 271 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria, su 4041 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la residenza, 36 nuovi positivi vivono in provincia di Imperia, 65 in quella di Savona, 129 nella città metropolitana di Genova (86 in Asl 3 e 43 in Asl 4), e 41 in provincia della Spezia.

Attualmente, nella nostra regione, ci sono in totale 7587 persone positive al covid.

Gli ospedalizzati sono 773 (il numero scende di 13 unità), di cui 71 in terapia intensiva. Il numero di deceduti aumenta di 12 unità tra i 61 e i 90 anni, registrati ora ma riferiti al periodo tra il 17 e il 18 dicembre.

In isolamento domiciliare si trovano 6324 persone, 356 in meno rispetto a venerdì.