Coronavirus, bollettino e aggiornamenti nuovi casi e decessi a Genova e in Liguria

In attesa del bollettino odierno, questa la situazione dell'emergenza coronavirus in Liguria, aggiornata a domenica 6 settembre 2020: gli attuali positivi sono 1.862, novantadue in più rispetto a sabato, e 111 i nuovi casi diagnosticati su 1.586 tamponi eseguiti.

Il bollettino della Regione riporta 11.292 casi positivi totali da inizio emergenza, 9.772 dei quali sintomatici. La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 932, seguita da La Spezia, dove i positivi sono 387, 97 e 202 quelli delle province, rispettivamente, di Imperia e Savona. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 86, mentre sono in fase di verifica 158 tamponi.

I ricoverati in ospedale sono 71, di cui nove in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, restano 697 persone. Diciassette i nuovi guariti, per un totale da inizio emergenza di 7.855 sulla totalità di 11.292 persone che si sono ammalate. Le vittime totali sono 1.575, le ultime sono due donne, decedute domenica 6 settembre all'ospedale di Sarzana.

Per quanto riguarda i soggetti in sorveglianza attiva, e cioè monitorati perché contatti di casi, nel territorio della Asl 1 sono 143, in quello della Asl 2 invece 312, 725 quelle in Asl 3, 124 in Asl 4, 604 in Asl 5.