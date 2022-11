Coronavirus, il bollettino di giovedì 3 novembre con nuovi casi e situazione ospedali

In attesa dei dati odierni, erano 207 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 246 tamponi molecolari a cui si aggiungono 1.511 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di mercoledì 2 novembre 2022, che riporta 605.742 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 6.616 (363 meno di ieri), segue Savona, dove i positivi sono 1.571, 1.495 e 1.301 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 268, mentre sono in fase di verifica 308 tamponi. Totale 11.159 persone attualmente positive (96 in meno rispetto a ieri).

I ricoverati in ospedale sono 249 (due in meno di ieri), di cui 5 in terapia intensiva (come ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 6.927 persone, 119 in meno di ieri. I nuovi guariti sono invece 303, per un totale da inizio emergenza di 588.959.

Le vittime totali sono 5.624, come ieri, ovvero il bolletino odierno non riporta decessi. A oggi sono state somministrate 3.644.735 dosi di vaccino, di cui 1.134 nelle ultime 24 ore.

Report positivi

37% Pazienti ricoverati positivi a sars-cov2, con forme medie o gravi per cause covid-19 correlate

63% Pazienti positivi a sars-cov2, con forme asintomatiche o con sintomi lievi, ricoverati per altre cause cliniche non correlate a covid 19.

Il valore percentuale è determinato dall’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti presenti nella giornata del 26/07, attraverso il modello di sorveglianza basato su prevalenza puntuale, cioè la fotografia della situazione clinica dei pazienti al momento della rilevazione.

Coronavirus, i nuovi positivi

Sono 207 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 246 tamponi molecolari a cui si aggiungono 1.511 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

Asl 1: 12

Asl 2: 35

Asl 3: 98

Asl 4: 22

Asl 5: 40

Non riconducibili alla domiciliazione in Liguria: 0.

Notizia in aggiornamento.