Perchè in Italia abbiamo avuto così tanti morti di covid? La spiegazione di Bassetti

Perché in Italia abbiamo avuto così tanti morti di covid? Ha risposto a questa domanda Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, con una spiegazione pubblicata sulla propria pagina Facebook.

"Il tasso di letalità è stato mediamente più elevato rispetto ad altri paesi europei - ha scritto l'infettivologo genovese - e ci sono molte possibili spiegazioni, ma una è sicuramente legata all'elevata prevalenza di batteri resistenti agli antibiotici".

"Molti dei pazienti ospedalizzati per covid - ha aggiunto Bassetti - hanno contratto infezioni batteriche proprio da germi resistenti che hanno una mortalità molto elevata. Tra i grandi paesi europei, come si vede nella mappa, siamo quello che è messo peggio per quanto riguarda la frequenza di questi superbatteri".