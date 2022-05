Bassetti: "In reparto due anziane con grave polmonite da covid senza vaccino"

"Tornare al lunedì in reparto e trovare due signore di 81 e 73 anni con quadro grave di polmonite da covid e senza neanche una dose di vaccino non è il modo migliore di iniziare la settimana": così Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova.

L'infettivologo, che da sempre sui social sensibilizza gli utenti sulla somministrazione dei vaccini per proteggersi dal coronavirus, è rientrato in ospedale dopo il weekend, trovando due persone anziane non vaccinate e in una situazione grave.

"Come fa una persona anziana nel maggio del 2022 a non essersi vaccinata? Incredibile. Questi casi servono a far capire che non c’entra nulla la variante omicron sul fatto che ci sono meno forme gravi, ma è unicamente merito dei vaccini. Elementare" conclude Bassetti.