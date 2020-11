Dall’Acquedotto storico al Righi, nuovo weekend di “fuga” dalla città

Il sindaco Marco Bucci lo aveva detto: con la chiusura di passeggiate sul mare, spiagge e scogliere per contenere il contagio da coronavirus, bene andare a cercare luoghi in cui camminare e stare all’aria aperta, a patto di mantenere le distanze e “disperdersi” per non creare assembramenti.

Il consiglio sembra essere stato accolto da parecchi genovesi, che domenica hanno approfittato della giornata per spostarsi verso luoghi in cui passeggiare: moltissime le persone che hanno scelto l’Acquedotto storico di Molassana, ma anche chi ha preferito dirigersi verso il parco del Peralto, il monte Fasce o la val Varenna, tanto da creare anche qualche problema alla viabilità.

Sempre il sindaco Bucci aveva chiesto, alla luce dell’ordinanza (in scadenza alle 19 di domenica) di non rinunciare allo shopping, ma di farlo «rispettando le regole: aiutate l’economia locale, ma fatelo senza assembramenti, mantenendo la distanza e indossando la mascherina». L’afflusso alle vie dello shopping, complice anche la vicinanza con le fest di Natale, è stato massiccio, non solo in centro città, ma anche in quartiere più esterni come Sestri Ponente. Non sono state segnalate, però, situazioni problematiche come quelle dello scorso weekend, quando le “vasche” in via XX Settembre avevano fatto infuriare anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, che aveva chiesto più rispetto delle norme.

L’obiettivo, infatti, è consentire alla curva del contagio di continuare a scendere, possibilmente ancora più rapidamente rispetto a quanto si è assistito nei giorni scorsi. L’R con T della Liguria, stando all’ultimo aggiornamento della Regione di Sabato, è di 0,89, numero che fa della Liguria la terza regione con il tasso di contagiosità sotto l’1 insieme con Lazio e Sardegna.

