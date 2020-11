Coronavirus, weekend di controlli a tappeto e Bucci avverte: «Rispettate le regole»

Ancora un weekend all’insegna dei controlli a Genova per ill ispetto delle norme anti coronavirus e dell’ordinanza anche chiude lungomare, spiagge e scogliere per evitare assembramenti.

Il sindaco Marco Bucci venerdì sera è stato chiaro: meglio rispettare le regole, pena multe e sanzioni che scatteranno dai 400 agenti della polizia Locale che nel fine settimana pattuglieranno parchi, vie dello shopping e altri luoghi a rischio assembramento. Tutto, ha fatto capire Bucci, per consentire alla curva del contagio di continuare una discesa imboccata qualche giorno fa.

«Le sanzioni sono aumentate sensibilmente, 82 di cui 5 per attività economiche, e questa non è una cosa bella - ha detto il sindaco venerdì sera - invito nuovamente i genovesi a rispettare le norme di prevenzione, è importante anche per far vedere che siamo una città che rispetta le regole. Sabato e domenica entra in vigore l’ordinanza che dalle 12 di sabato alle 19 di domenica limita l’accesso ad alcune aree, ci saranno molti controlli in città e molte persone che aiuteranno a rispettate le norme».

Bucci ha fatto indirettamente riferimento a quanto accaduto il weekend scorso, il primo con in vigore l’ordinanza che chiude i lungomare: decine di persone si sono riversate soprattutto in via XX Settembre, complici i negozi aperti, con inevitabili assembramenti. Per questo fine settimana è prevista la presenza di circa 400 agenti della polizia Locale sabato e altri 200 domenica, con volontari della Protezione Civile ad aiutarli: non solo la cosiddetta “moral suasion”, dunque, ma la concreta possibilità di vedersi staccare una multa nel caso in cui non si indossi correttamente la mascherina o non si tengano le distanze.

«Lo shopping non è proibito, e vi anzi invitiamo ad andare a fare shopping e aiutare l’economia locale, rispettando però le norme - ha aggiunto il sindaco - mascherine, distanze e igiene delle mani. Sabato e domenica cerchiamo di far sì che sia un fine settimana di divertimento e gioia per tutti, ma sopratutto di rispetto norme. La curva sta migliorando, e dobbiamo fare tutto il possibile affinché non torni ripida verso l’alto ma diventi ripida verso il basso. Grazie a tutti i genovesi che collaborano, che sono tantissimi: aiutateci a convincere quella piccola percentuale che invece non collabora».