Coronavirus: agevolazioni su Tari e affitti, aspettando i nuovi buoni spesa

La giunta comunale, nella seduta di martedì 23 novembre 2020, ha approvato un pacchetto di misure di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica in corso. Gli interventi più significativi riguardano l'esenzione completa dei canoni di locazione per gli impianti sportivi di proprietà comunale per l'anno 2020. Parimenti è stato deciso di esentare dall'integrale pagamento dei canoni per il 2020 le associazioni titolari di contratti di locazione sul civico patrimonio. La Giunta ha stanziato 1 milione di euro al fine di finanziare queste agevolazioni.

Ulteriori 400mila euro sono stati destinati dall’amministrazione comunale per integrare il plafond messo a disposizione da Regione Liguria, pari ad 1 milione e 600mila euro, per il bando a sostegno delle locazioni. In più verrà distribuita una nuova tranche di buoni pasto grazie a nuovi fondi, in arrivo dalla Protezione civile.

Nei prossimi giorni sarà messo a punto un sistema di ristori legati alla Tari per le categorie più colpite dai recenti provvedimenti di lockdown. A questo fine è stato stanziato un budget di mezzo milione di euro. Continua, inoltre, il sostegno dell'Amministrazione sul fronte dell'emergenza alimentare con il supporto alle associazioni del terzo settore che gestiscono le mense cittadine.

«Il Comune intende restare vicino ai cittadini e alle attività economiche in questo difficile momento - dichiara il vice sindaco Pietro Piciocchi -. Abbiamo assunto alcune misure concrete che potranno dare ossigeno ad alcune importanti attività, come quelle dei gestori degli impianti sportivi e delle associazioni del terzo settore, che vogliamo fortemente sostenere nella logica della sussidiarietà e del sostegno alle persone più fragili».