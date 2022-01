Città dei bambini, quattro lavoratori licenziati. I sindacati: "Nessuno ha voluto aiutarli"

Quattro lavoratori sono stati licenziati dalla Città dei bambini che verrà riaperta nella galleria dell’Acquario di Genova e che è passata recentemente sotto la gestione di Costa Edutainment. "Dopo tutti gli appelli rivolti da Filcams Cgil e Uiltucs Uil rimasti inascoltati - scrivono i sindacati in una nota - Festival della Scienza ha comunicato il licenziamento. Si tratta di quattro lavoratori, ceduti a più riprese a varie gestioni, prima dipendenti di una cooperativa e poi sballottati da una società ad un'altra. Ultima l'assunzione da parte di Festival della Scienza".

"Da anni - proseguono Valentina Gullà di Filcams Cgil Genova e Cristina D’Ambrosio di Uiltucs Uil Liguria - questi lavoratori svolgevano attività didattiche e ludico-sociali per tanti bambini e ragazzi. Un servizio di cui la cittadinanza sta sentendo la mancanza e la cui chiusura ha destato tante polemiche. Nei mesi scorsi ci siamo appellati a tutti i soggetti coinvolti (Festival, Porto Antico e Acquario) e persino al sindaco, ma tra cavilli giuridici e questioni di competenza, nessuno ha trovato una soluzione per ricollocare quattro lavoratori part time".

"Chissà quando la struttura riaprirà - concludono Filcams Cgil e Uiltucs Uil - non si sa ancora con quale progetto e con quale prospettiva. Quel che è certo, oggi, è che Acquario non si è voluta far carico di quelle persone che meglio di chiunque altro saprebbero gestire al meglio le attività destinate ai bambini e ai ragazzi. Paolo, Giulia, Silvia e Antonella non lo meritano. Le famiglie di Genova che a loro affidavano i propri figli non lo meritano. La città di Genova non lo merita".