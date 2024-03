Dinegro, il capolinea che preoccupa i cittadini: "Intasa la viabilità e si rischiano incidenti"

In via Fanti d'Italia hanno trovato spazio i capolinea degli autobus Flixbus e Genova City Tour, ma i cittadini hanno puntato il dito più volte sulla pericolosità di questa sistemazione, con il rischio di incidenti per i pedoni ma anche di intasamento della viabilità.

L'argomento è stato portato in consiglio comunale da Elena Manara di Vince Genova che ha chiesto se l'amministrazione pensato di spostare quelle fermate: "I capolinea provocano un intasamento non indifferente, e poi c'è un marciapiede molto stretto che andrebbe allargato. In più, le operazioni di carico e scarico dei bagagli avvengono dal lato strada e questo comporta un rischio soprattutto nei giorni di maggior affluenza di queste linee".

La questione è sul tavolo del Comune da molti anni ed è di difficile risoluzione: "Negli ultimi dieci anni - spiega Matteo Campora, assessore alla Mobilità - c’è stata una crescita esponenziale del trasporto attraverso bus, non solo tramite Flixbus, ma anche con altri vettori, e questa è un’opportunità che viene scelta dai cittadini che si muovono in Italia e non solo ed ha fatto sì che la richiesta di stalli sia cresciuta".

Lo stallo di via Fanti d’Italia è autorizzato e gli altri stalli autorizzati che hanno finalità di sosta sono anche via Pionieri e Aviatori d’Italia 44, via della stazione di Voltri, piazzale Resasco, via Gramsci, Caricamento, via Sorgenti sulfuree, via Merano, via Pegli, piazza della Vittoria, via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, piazza Acquaverde e via Oberdan.

"Abbiamo valutato la possibilità di delocalizzare - continua Campora - ma i vettori richiedono di essere vicino, in questo caso, alla stazione ferroviaria di Principe e alla Stazione Marittima, perché i bus sono utilizzati anche dai croceristi. In quel luogo non è possibile allargare il marciapiede né è possibile ripensare il posizionamento degli stalli che viene sfruttato al massimo".

Flixbus aveva proposto l’eliminazione del capolinea degli autobus, ma l'operazione non è stata giudicata possibile perché si andrebbe a togliere un servizio ai cittadini: "Abbiamo quindi chiesto a Flixbus di individuare luoghi e di fare investimenti adeguati. Siamo alla ricerca di luoghi, ma questi devono rispondere anche alle esigenze dei vettori, perché se noi mettiamo a disposizione un luogo delocalizzato anche di 500 metri o un km, spesso i vettori non si adeguano al nuovo sito".

Insomma, l'amministrazione ha fatto sapere che continuerà a cercare una soluzione che non comporti una sottrazione di posti auto, anche con un incontro sul tema che si terrà nelle prossime settimane.