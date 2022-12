Capodanno a Genova, una festa lunga tre giorni: il programma

Genova si riprende il Capodanno in piazza. E lo fa alla grande con il ritorno del Tricapodanno, dopo due anni di assenza causa pandemia, per salutare il 2022 con eventi spalmati su tre serate. Il Tricapodanno di Genova inizia al porto antico (calata Falcone Borsellino). Si parte giovedì 29 dicembre alle 20.30 con Warm Up, a seguire Gli Autogol + I Masa, Cristina D'avena & Gem Boy Show, e per finire dj set di Giovanni Carrara.

Venerdì 30 dicembre alle 20.30 Warm Up e poi Mashville, Nayt, Shiva, Emis Killa, per concludere con il dj Set di Giovanni Carrara. Entrambe le serate saranno condotte da Alberto Pernazza e DJ Giovanni Carrara.

Per l'occasione, le linee Amt 1, 9 e 13 e la metropolitana prorogheranno il servizio fino alle 2.30. I bus manterranno i capolinea di piazza Caricamento e via Turati, salvo diverse disposizioni della polizia locale; in tal caso verranno dirottati su via Gramsci (linee 1 e 9) e piazza Cavour (linea 13).

Sabato 31 dicembre la festa si sposta in piazza De Ferrari, dove andrà in scena il grande party di Mediaset, in diretta dalle 21 su Canale 5. A condurre la serata, con un cast di superstar, sarà Federica Panicucci. Dopo i primi nomi, questa la lista dei cantanti che si esibiranno: Annalisa, Anna Tatangelo, Baby K, Patty Pravo, Rocco Hunt, Rovazzi, The Kolors. E poi Big Boy, Blind, Erwin, Fausto Leali, Follya, Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Ivana Spagna, Luigi Strangis, Mamacita, Riccardo Fogli, Riki e Roby Facchinetti.

Per la notte di Capodanno, il servizio Amt sulle direttrici principali sarà prorogato fino alle 4. I bus per Valpolcevera, Ponente, Valbisagno e Levante partiranno da via Ceccardi salvo diverse disposizioni della polizia locale, in tal caso i bus partiranno da via Cadorna (lato mare per ponente e Valpolcevera e lato monte per levante e Valbisagno).

Saranno anche organizzate corse speciali da piazza Verdi per le principali linee collinari, in particolare 603, 604, 640, 656 e 680. La metropolitana resterà aperta per tutta la notte, con chiusura della stazione De Ferrari dalle 18 all'1.30.