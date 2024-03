A Santos nasce "boulevard Genova" per ricordare l'emigrazione italiana in Brasile

Una donna, con un fazzoletto in testa e alle spalle la Lanterna di Genova, guarda la nave che la porterà dall'altra parte del mondo per cominciare una nuova vita, alla ricerca di un futuro migliore: è il murale realizzato a Santos, in Brasile, che inaugura ufficialmente il "boulevard Genova", una strada che accoglierà i circa 250mila croceristi che arrivano ogni anno.

"Anche Genova, vicino al suo mare, avrà un mural dedicato ai 150 anni dell'immigrazione italiana in Brasile". Lo ha annunciato il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi questa mattina durante la cerimonia di inaugurazione del Mural a Santos, città con cui da ieri Genova è ufficialmente legata da un patto di amicizia e collaborazione.

All'inaugurazione, alla presenza del sindaco di Santos Rogerio Santos e delle autorità locali, anche il presidente della Fondazione del Museo nazionale dell'Emigrazione - Mei Paolo Masini. Il sindaco Santos ha annunciato che la strada sarà intitolata a Genova: il boulevard Genova accoglierà, quindi, i croceristi che arrivano nella stagione turistica, nel primo porto dell'emisfero sud del mondo.

Il murale, oltre a ricordare l'epopea degli italiani emigrati in Brasile, immortala l'unione tra le città di Santos e Genova, che hanno stretto una collaborazione anche per diventare capitali mondiali delle migrazioni, promuovendo il turismo delle radici, argomento a cui tiene molto anche il Mei - Museo dell'Emigrazione di Genova, che proprio di recente ha collaborato all'avventura della brasiliana Thaisa, arrivata fino a Genova per cercare chi salvò suo nonno durante la guerra.

Il murale artistico inaugurato nella città brasiliana ritrae il viaggio degli emigranti da Genova per Oltreoceano, con la Lanterna in primo piano.

L'opera, realizzata nel centro storico di Santos nell'ambito di un intervento di rigenerazione urbana sul frontemare, si intitola “Um Mar de Esperança”. La narrazione si sviluppa attorno a una figura di donna che osserva la sua nave mentre salpa da Genova in direzione Santos. Al centro del murale, gli oggetti simbolo per gli emigranti, come valigie e caffettiere. Nel quadrante sinistro del mural, l'arrivo nella città brasiliana. A seguire la curatela e la realizzazione dell’opera è stata l’italiana Giulia Lavinia Lupo, laureata in Linguaggi dei Media e che attualmente collabora con il consolato italiano.