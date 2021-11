Quali sono i problemi informatici di cui si parla nel bollettino covid

Nelle ultime settimane il bollettino sull'andamento dell'epidemia da covid-19 in Liguria è stato accompagnato, alcuni giorni, da un messaggio di avviso riguardo a generici problemi informatici nella trasmissione dati.

Oggi, giovedì 11 novembre, ad esempio, sono state contate 117 positività, di cui 103 di Asl 2 non relative alle ultime 24 ore ma al periodo compreso tra il 19 ottobre e l'8 novembre. Pertanto, l’incremento reale di casi positivi non è pari a 358, come si legge nel bollettino, ma a 241. Significa cioè che 117 nuovi casi positivi sono stati contati nel flusso odierno ma si riferiscono a date comprese in quell'intervallo di tempo.

In riferimento a questi problemi di natura informatica, Alisa ha spiegato in una nota che "si sono verificati nella trasmissione dei dati dei tamponi da parte dei laboratori". Nessun test è dunque andato perduto ma semplicemente contato nel momento effettivo della ricezione che non corrispondeva, nei casi espressamente segnalati, alle ultime 24 ore. "Per questo - spiegano ancora dal Sistema sanitario della regione Liguria - sono stati necessari tempi tecnici che hanno portato alla rettifica dei dati".