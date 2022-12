Msi, anche Berrino festeggia la nascita del partito della 'fiamma'

Anche l'ex assessore ligure al Turismo e ai Trasporti della Liguria e ora senatore della Repubblica, Gianni Berrino, FdI, festeggia l'anniversario del Movimento sociale italiano. Lo fa tramite i social postando un'immagine della Fiamma tricolore e scrivendo "Buon compleanno Msi".

In passato, Berrino era già stato al centro delle polemiche per un ciondolo indossato che raffigurerebbe una croce celtica, simbolo considerato fascista e utilizzato dai gruppi più estremisti. L'oggetto era già stato notato in diversi scatti fotografici pubblicati dallo stesso assessore proprio sui suoi profili social. L'assessore nel 2019 aveva dichiarato di tenere il ciondolo "al suo posto tra la medaglietta della Madonna e quella di Gesù Cristo”. Interrogato ancora dalla stampa aveva risposto: "Mi dispiace se può infastidire qualcuno ma mi ha accompagnato in tutta la mia carriera politica e mi ricorda da dove vengo".

Con il suo ultimo post sul partito della 'fiamma', Berrino si unisce alla lista di politici in carica che hanno celebrato il compleanno del Movimento sociale italiano facendo scattare la polemica e l'indignazione, tra le altre, delle comunità ebraiche. La prima a elogiare il Msi è stata Isabella Rauti figlia del fondatore del Movimento e oggi sottosegretaria alla Difesa del governo di Giorgia Meloni, poi il presidente del Senato Ignazio La Russa che tramite il suo portavoce ha comunicato alle opposizioni: "Non avete letto bene il post".

Tornando a livello locale, invece, nei commenti del post di Berrino, tante bandierine tricolori e qualche emoticon di mano tesa a ricorda il saluto romano. Tra i like anche quello dell'assessore regionale e compagna di partito, Simona Ferro.