La polemica sull’assessore Berrino: “Perché ha oscurato il ciondolo nella foto?”

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Ferruccio Sansa ha mostrato un’immagine dell’assessore regionale Giovanni Berrino mentre si sottopone alla vaccinazione antinfluenzale nell’ambulatorio medico allestito dentro la Regione e al servizio dei dipendenti.

Nell’immagine Berrino appare senza camicia e con il petto scoperto mentre una dottoressa è impegnata nella somministrazione. Sansa, nel testo che accompagna il post, sostiene che la fotografia è stata postprodotta per eliminare il ciondolo appeso alla collanina indossata dall’assessore.

Questo il commento alla foto del leader dell'opposizione:

"Gianni Berrino, assessore regionale di Fratelli d'Italia, si vaccina contro l'influenza e mette su Facebook una sua foto a petto nudo. Un'immagine però che appare ritoccata e nasconde un ciondolo (riportiamo la foto visto che l'interessato l'ha diffusa online). Non è un post di pettegolezzo. Non è semplice colore - al più nero - se l'immagine cancellata fosse la croce celtica (simbolo storico anche di tante forze di estrema destra europee) che Berrino dice di portare da anni al collo. Non è una domanda da bar, soprattutto in una regione dove il Comune di Genova manda fiori per commemorare i morti di Salò".