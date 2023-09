Ambra e la figlia Jolanda Renga volontarie speciali al Gaslini con Spiderman

Una giornata speciale per Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga, volontarie per un giorno all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova insieme allo Spiderman impersonato da Mattia Villardita. Madre e figlia si sono presentate vestite rispettivamente da Cenerentola e Jasmine di "Aladdin" per portare un po' di buonumore ai piccoli pazienti.

"Arrivi qui pensando di regalare un sorriso, un giocattolo, un abbraccio ma quando vai via scopri che, in realtà, il regalo l'hanno fatto loro a te che torni a casa con il cuore pieno" è il commento della 19enne Jolanda, figlia di Ambra e del cantante Francesco Renga, che ha descritto le emozioni dei volontari ospedalieri.

Ambra ha speso parole di conforto e abbracci ai pazienti e ai genitori: "Hanno bisogno di questi gesti come una medicina dell'anima - commenta Mattia Villardita - quell'anima che tu stessa, Ambra, hai sentito spesso violata dal mostro chiamato bulimia che ti ha accompagnata per tanto tempo, che hai saputo trasformare e farne diventare un'esperienza di forza in grado di aiutare concretamente chi oggi ha più bisogno di ascolto e comprensione".