'Italian day' ad Alicante: tutti in coda per conoscere il pesto

xMerito delle immagini spettacolari che attirano turisti e addetti ai lavori di The Ocean Race, ma anche del nostro pesto che attrae e stupisce tutti. Grazie alla camera immersiva e alla 'virtual reality' è possibile tuffarsi nelle eccellenze di Genova e Liguria, ma grazie alla degustazione di pesto, chi va via lo fa con il pensiero fisso: programmare quanto prima un viaggio in Liguria.

Venerdì 13 gennaio 2023, in occasione dell’Italian Day promosso dal Comune di Genova in collaborazione con Ice, sotto gli auspici dell'ambasciata d'Italia a Madrid e il consolato italiano di Alicante, si sono tenuti 16 incontri dedicati all'inventiva, all'imprenditorialità e al turismo, sempre con uno sguardo rivolto alla sostenibilità, allo sport e alla blue economy.

Grazie a 'Genova, the place to be' sono state evidenziate le qualità del capoluogo ligure come luogo ideale dove vivere, studiare, lavorare, investire e fare turismo, illustrando le strategie dell'amministrazione per raggiungere i 10 obiettivi che la renderanno una città sostenibile sotto ogni punto di vista e in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 Onu. Grande partecipazione di giornalisti, tour operator e agenti di viaggio spagnoli all’incontro promosso dall’Agenzia InLiguria e in collaborazione con Enit. E’ stata promossa la Liguria come destinazione ideale per ogni tipo di turismo, ma con un particolare accento su outdoor, sport e sostenibilità.

Il contrammiraglio Massimiliano Nannini ha poi illustrato le attività dell'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana in occasione del 150° anniversario dalla fondazione, annunciando la visita genovese del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il prossimo 31 marzo e anche il ritorno dell'Amerigo Vespucci.

Alcune aziende genovesi, e non solo, hanno illustrato i loro progetti sul territorio e nel Mar Ligure. Aeronike ha realizzato un modello tridimensionale del territorio comunale di Genova che può essere vissuto da un turista come un’attrattiva verso la città e dai tecnici come strumento di gestione in ottica digital twin di una moderna smart city. Northern Light Composites ha presentato il progetto di Ecoracer 30 One Design, il nuovo monotipo disegnato da Matteo Polli che darà vita alle ecoracer sailing series, il primo circuito grand prix al mondo a bordo di imbarcazioni riciclabili. La barca sarà varata a giugno in occasione del Grand Fiale di The Ocean Race a Genova. Relog3P ha illustrato il proprio supporto alla logistica e supply chain nel loro percorso verso gli obbiettivi di sviluppo sostenibile con la piattaforma ReACT. Spazio poi a OceanHis, sistema integrato di rilevamento dei dati marini georeferenziati in real time su imbarcazioni in movimento. Ett, oltre ad aver realizzato la camera immersiva, ha spiegato il ruolo del 'dato' e della sua elaborazione per la comprensione ed esplorazione sostenibile di ambiente e oceani. Stam ha numerosi progetti tra cui uno molto importante per il riutilizzo delle plastiche. Skylab Studios ha presentato il progetto realizzato per il Comune di Genova sulla realtà virtuale applicata ad alcuni punti d’interesse della città. Uno spazio speciale è stato dedicato a quelle realtà che quotidianamente si impegnano nella sostenibilità e nella difesa dei mari senza scopo di lucro (Fondazione Cima, Biodesign Foundation).

È stata una preziosa occasione per promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale di Genova, una città dal glorioso passato, ricca d'arte e di tradizione, ma con uno sguardo sempre aperto al futuro e ai nuovi orizzonti culturali. Genova è stata raccontata attraverso alcune delle sue eccellenze culturali: i fastosi Palazzi dei Rolli, patrimonio dell'umanità Unesco, e la loro valorizzazione, anche attraverso l'evento Rolli Days; il Premio Paganini, una delle più prestigiose competizioni al mondo per giovani musicisti , dedicata alla figura del grande violinista genovese, che torna nel 2023; il legame fra Genova e il Jeans, rappresentato dagli straordinari Teli della Passione conservati al Museo Diocesano; il rapporto fra Genova il mare e la sua immensa cultura, materiale e immateriale, che la città racconta al Galata Museo del Mare.

Sabato 14 gennaio alle ore 14 sul palco principale dell’Ocean Live Park di Alicante ci sarà la tappa del Campionato Mondiale del Pesto. Esperienza che si ripeterà in ogni città della regata: Cape Town, Itajaì, Newport, Aarhus e L’Aja. Al Pavilion ci sarà anche (ore 17) il vernissage dell’equipaggio di 'Aor Team Genova', la barca VO65 che porta Genova in gara nella The Ocean Race Sprint.

Domenica la partenza da Alicante: alle ore 14 salpano i VO65. Alle ore16 il via agli IMOCA 60. Genova farà il giro del mondo al fianco di The Ocean Race e poi il mondo arriverà a Genova per il 'Grand Finale', dal 24 giugno al 2 luglio, nel nuovo Waterfront di Levante. Al Porto Antico di Genova, in attesa del Grand Finale, ci sarà un evento di festa con intrattenimento e la diretta delle due partenze delle regate.