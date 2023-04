Aeroporto, in arrivo 28 lavoratori stagionali

Check-in, procedure di imbarco, assistenza ai passeggeri, ma anche attività tecniche di supervisione e coordinamento delle operazioni di scalo in piazzale e conduzione di mezzi speciali: sono questi i principali ruoli che ricopriranno i 28 tra lavoratori e lavoratrici appena selezionati, che hanno presentato la loro candidatura attraverso un’agenzia di selezione delle risorse umane. Gli addetti affiancheranno il personale di Aeroporto di Genova nel periodo di picco del traffico estivo, da maggio a ottobre, contribuendo alla continuità delle operazioni e al mantenimento della qualità dell’esperienza di viaggio dei passeggeri in partenza e in arrivo.

I 28 addetti, 18 donne e 10 uomini, di età media di 28 anni, hanno dimostrato un’elevata capacità di interazione, ottima conoscenza delle lingue straniere e grande motivazione a lavorare in aeroporto a stretto contatto con i passeggeri. Alcuni dei lavoratori e delle lavoratrici avevano già fatto un’esperienza analoga al Cristoforo Colombo lo scorso anno.

Tutti i candidati stanno affrontando un corso di formazione di circa 155 ore per approfondire la terminologia e le procedure aeroportuali, l’organizzazione interna e la gestione dei sistemi informatici a supporto delle operazioni di frontline. I 28 nuovi addetti stagionali fanno parte di un bacino più ampio di 56 lavoratori e lavoratrici, tutti opportunamente formati. I candidati non selezionati in questa fase potranno in un futuro prossimo, e in relazione alle necessità operative, iniziare un percorso lavorativo in aeroporto.

La stagione estiva dell’Aeroporto di Genova prevede un operativo di 23 rotte, di cui 10 nazionali e 13 internazionali, operate da 8 compagnie aeree. Nel periodo di picco, tra giugno e agosto, saranno in totale 111 i voli di linea in partenza da Genova e altrettanti quelli in arrivo ogni settimana.