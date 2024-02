"Adotta uno scrittore": tutte le scuole e gli autori coinvolti in Liguria

Non capita tutti i giorni di poter discutere di temi di attualità con gli stessi autori che hanno trattato questi argomenti nei loro libri letti in tutta Italia. Ma in Liguria e anche a Genova l'occasione verrà sfruttata da diversi studenti: torna infatti per la 22esima edizione "Adotta uno scrittore", iniziativa del Salone del Libro di Torino per avvicinare i giovani alla lettura, e anche la Liguria è coinvolta. Quest'anno 40 autori saranno accolti in altrettante scuole di 9 regioni italiane tra cui la nostra.

In totale il progetto riguarderà 848 studenti tra Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ogni autore verrà ospitato per tre volte nella classe di adozione, affrontando un'ampia varietà di temi e generi partendo dai propri libri: narrativa, fumetto e illustrazione, storia e ambiente e tematiche di grande attualità come la parità di genere, la solidarietà, l'accoglienza e lo sport.

Le scuole liguri coinvolte e gli scrittori

In Liguria sono coinvolti diversi tipi di scuole, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado, passando per la scuola carceraria di Marassi. A essere "adottati" dagli studenti sei autori, da Valeria Corciolani a Dario Vergassola. Ecco l'elenco completo:

Scuole Primarie

Sergio Olivotti (Edizioni Clichy) - II A - Istituto Comprensivo Valle Stura-Masone - Masone (Ge): 23 gennaio, 30 gennaio, 2 febbraio

Isabella Giorgini (Editoriale Scienza) - Sezione Pluriclasse - Istituto Comprensivo Val Di Vara - Sesta Godano (Sp): 23 febbraio, 22 marzo, 19 aprile

Scuole Secondarie di I grado

Claudia Fachinetti (Edizioni Piemme) - II A - Istituto Comprensivo San Teodoro - Genova (Ge): 23 febbraio, 15 marzo, 5 aprile

Scuole Secondarie di II grado

Federico Olivieri (people) - I T - Liceo Scientifico Pacinotti - La Spezia (Sp): 8 marzo, 21 marzo, 27 marzo

Valeria Corciolani (Rizzoli) - III AN - Istituto Superiore Secondario Ferraris Pancaldo - Savona (SV): 5 marzo, 26 marzo, 16 aprile

Scuole carcerarie

Dario Vergassola (Baldini+Castoldi) - Casa Circondariale di Marassi e CPIA Centro Levante - Genova (Ge)

Un confronto tra studenti e scrittori sui temi più attuali

In oltre vent’anni di attività (e 511 "adozioni"), "Adotta uno scrittore" ha saputo creare non solo significativi momenti di approfondimento sulla lettura e formative occasioni di confronto sulla scrittura, ma soprattutto felici opportunità di discussione e dialogo sui tanti temi e spunti che le pagine dei libri sanno da sempre offrire, accompagnando bambine, bambine, ragazze e ragazzi sulla strada della formazione di uno spirito critico e di una capacità di riflessione, per aiutarli ad appropriarsi di un loro personale sguardo sul mondo.

I libri degli autori alla fine vengono dati in dono a ciascun studente.