Andrea di Marco & Friends: una canzone solidale per raccontare l'anno della pandemia

Il 2020 è un anno che passera? alla storia per aver sottoposto il mondo ad una pandemia. Il covid-19 ha stravolto le nostre esistenze e anche la musica e tutta l'industria dell'intrattenimento ne sono state duramente colpite. Nonostante tutto, la voglia di fare non manca, le difficolta? sono spesso fonte di ispirazione. Nasce in questo contesto "2020", un brano ideato da Andrea Di Marco, che racconta le impressioni delle persone in riferimento a questo periodo surreale.

Il progetto e? nato lo scorso ottobre, nel pieno della pandemia mondiale. Il mezzo utilizzato da Andrea di Marco - conosciuto a Genova principalmente per la sua attivita? di frontman del Tropico del Blasco, storica tribute band dedicata a Vasco Rossi, e? stato Facebook.

E proprio attraverso i social Andrea ha lanciato l'idea di un brano corale, a cui potessero partecipare tutti coloro che volevano descrivere il 2020. I partecipanti avrebbero poi potuto cantare la frase da loro ideata su una base musicale fornitagli. Sfruttando il potere dei social e una grande fanbase, creatasi dopo anni di concerti con il Tropico del Blasco, ma anche a seguito di alcuni progetti solisti e dell'attivita? di organizzatore di eventi musicali, la risposta e? stata da subito entusiasta.

La realizzazione di "2020"

Dopo una scrematura iniziale i partecipanti ufficiali sono risultati 55: visto il gran numero di frasi (o meglio versi) Andrea si e? messo all'opera con l'editing, per fare in modo che la canzone non risultasse esageratamente lunga.

Alla lavorazione e all'esecuzione del brano hanno collaborato Enzo Marrali e il maestro Marco Gnecco, rispettivamente per la base e la metrica della canzone, oltre che i musicisti Andrea Cervetto e Luca Chiappori alla chitarra e Fabio Bavastro al basso.

Il risultato e? una canzone di sei minuti, all'interno della quale ogni frase e? cantata singolarmente da ciascun partecipante, mentre il ritornello e? un coro che li vede tutti impegnati. Il finale e? rappresentato invece da una poesia in genovese, recitata da Vladimiro Zullo, cantante dei Trilli, mitico gruppo folk genovese.

Il progetto iniziale non e? stato esente da alcuni problemi tecnici: vista l'impossibilita?, data la pandemia, di poter registrare tutti insieme in sala, ciascuno ha mandato il suo contributo da casa, registrato quindi senza l'aiuto di mezzi professionali. Per evitare che il risultato finale non avesse la qualita? desiderata, l'intera canzone e? stata cantata direttamente da Andrea di Marco, in studio, lasciando il solo ritornello come momento corale d'insieme.

Nel video si vedono comunque tutti i partecipanti, per far si? che l'idea originale fosse ben presente e che si concretizzasse, ossia una canzone che, attraverso la condivisione, un momento storico indimenticabile, nel bene e nel male. Il video e? stato creato da Alessio Lanza, con la partecipazione anche di due personaggi noti nel panorama popolare genovese, come Fabrizio Pianetti e Roberto Rubba.

La raccolta fondi per la Croce Bianca di Bolzaneto

Al progetto e? collegata anche una raccolta fondi, in supporto alla Croce Bianca di Bolzaneto, per l'acquisto di un sanificatore a batteria. Chiunque volesse donare puo? farlo all'IBAN di Banca Proxima, Gruppo Intesa San Paolo IT 47D0306909606100000162089.

I protagonisti della canzone

