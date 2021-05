VIDEO | Il bramito del daino nel parco dell'Antola: ecco il verso di questi animali

Qual è il verso del daino? Chi conosce la natura lo sa bene, è il bramito, un suono roco e secco, simile a un grugnito, tutt'altro che "elegante" alle nostre orecchie.

Niccolò Garaventa Torre, fotografo e studente di scienze naturali, ha pubblicato sul suo profilo Instagram le riprese di un daino immortalato nel parco dell'Antola, intento a bramire. Il sottofondo è un "coro" di versi di altri daini.

«Ecco a voi un maschio che bramisce, durante il periodo degli amori si può sentire questo verso rimbombare nei boschi - spiega su Instagram -. Il bramito del daino, viene spesso associato al soprannome di "rutto"».

I maschi difendono il proprio diritto ad accoppiarsi con le femmine da altri pretendenti, spesso smettono addirittura di alimentarsi per meglio controllare il proprio harem, per rivendicare il possesso del quale fanno risuonare frequentemente il proprio bramito, spesso di notte ma anche durante il giorno come in questo caso. Il video qui sotto.