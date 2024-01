VIDEO | Il sostituto commissario va in pensione, il commovente commiato dai colleghi

La questura di Genova, sui suoi profili social, saluta il sostituto commissario Roberto Basacchi in forza all'ufficio polizia di frontiera dell'aeroporto di Genova, che va in quiescenza.

"Un saluto sentito e doveroso - si legge nel post - a un capo area sempre presente e costantemente disponibile a venire incontro alle varie esigenze del personale, garantendo sempre la regolare attività delle funzioni dell'ufficio".

"Grazie per ogni insegnamento - concludono i colleghi - e per ogni buon consiglio speso in nome dell'educazione, del rispetto e dei valori, che contraddistinguono la nostra amministrazione. Ti annovereremo tra i nostri ricordi per esserci sempre stato. Buona vita Roberto!"