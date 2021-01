Atalanta-Genoa, probabili formazioni: sfida all'ex Gasperini

Dopo l'impresa a metà contro la Juventus (3-2 bianconero ai supplementari) torna in campo il Grifone per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Domenica 17 gennaio alle ore 18 al Gewiss Stadium si gioca Atalanta-Genoa, sfida all'ex Gasperini con l'obiettivo continuità dopo l'importante vittoria 2-0 contro il Bologna.

QUI ATALANTA. Anche l'Atalanta ha giocato in Coppa Italia superando il Cagliari 3-1, quarta vittoria consecutva dopo quelle in campionato contro Sassuolo (5-1), Parma (3-0) e Benevento (4-1). Un solo dubbio per Gasperini alle prese con i problemi fisici di Pasalic, per il resto ballottaggio in attacco tra gli ex Samp Zapata e Muriel e tra i due uomini da mettere alle spalle del prescelto: Ilicic, Malinovskyi e Miranchuk si giocano due maglie con Pessina che si è fermato nelle ultime ore e dovrebbe essere out.

QUI GENOA. In attacco la coppia titolare dovrebbe essere ancora quella formata da Shomurodov e Destro con Scamacca e Pjaca (impiegati in Coppa Italia contro la Juve) in panchina e Pandev ancora alle prese con un affaticamento muscolare. Out anche i soliti Biraschi e Zapata mentre migliora Pellegrini. Il nuovo acquisto Strootman potrebbe già andare in panchina.

Probabili formazioni Atalanta-Genoa 17 gennaio

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Bani; Zappacosta, Behrami, Badelj, Zajc, Criscito; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Calcio d'inizio: domenica 17 gennaio, ore 18.

Dove vederla in TV: Sky, Sky Go e ow TV.