Genoa, Strootman il colpo a centrocampo: arriva l'ufficialità

Mancava solo l'annuncio ufficiale, e alla fine è arrivato nel pomeriggio di giovedì 14 gennaio 2021. Kevin Strootman è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa, come annunciato dalla società attraverso un comunicato. Si è già allenato agli ordini di Ballardini e potrebbe già esordire nel match di domenica contro l'Atalanta.

«Il Genoa Cfc - si legge - comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Strootman, nato a Ridderkerk, Paesi Bassi, il 13 febbraio 1990. Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni».

Il centrocampista olandese ha giocato in Ligue 1 con l'OM nelle ultime tre stagioni e in quella attuale ha collezionato 14 gettoni di presenze tra campionato (11) ed Europa League (3). In Italia ha vestito la maglia della Roma collezionando in totale 131 presenze (condite da 13 goal) dal 2013 al 2018 dopo essere stato prelevato dal Psv, una carriera da top player frenata da alcuni brutti infortuni per l'olandese che vanta anche 46 gettoni con la nazionale "orange" e 3 goal.