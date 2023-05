Pallanuoto, è tempo di supersfida tra Pro Recco e Olympiakos

Uno spareggio per il secondo posto - salvo clamorosi colpi di scena da Barcellona - chiuderà il girone di Champions League della Pro Recco. Alla "Ferro", domani alle ore 19 con diretta su Sky Sport Uno, arriverà la "bestia nera" Olympiacos, allenata dall'ex Igor Milanovic, tecnico che alla guida dei campioni d'Europa vinse il Triplete nel 2015; in una squadra ricca di stelle, e fresca vincitrice del campionato greco, ci sono altre tre vecchie conoscenze: Filip Filipovic, nove anni a Recco, Marko Bijac, in Liguria dal 2018 al 2021, e Andro Buslje, una sola stagione in biancoceleste, quella mai conclusa a causa del Covid.

La Pro Recco ha due punti di vantaggio sull'Olympiacos e può accontentarsi anche del pareggio; ad Atene vinsero i padroni di casa 9-7.

"Ci siamo già lasciati alle spalle la vittoria del campionato, abbiamo in testa solo questa ultima partita di Champions League prima delle finali, l'Olympiacos è una squadra fortissima, costruita per vincere anche in campo europeo - le parole del centroboa americano Ben Hallock -. Per batterli dovremo migliorare offensivamente rispetto alle due partite contro il Brescia e giocare una difesa incredibile. Ecco, rispetto alla sconfitta dell'andata, credo che la nostra crescita ci sia stata soprattutto nei meccanismi difensivi. Scenderemo in vasca senza fare calcoli, senza pensare a chi incontreremo a Belgrado nei quarti, ogni partita sarà comunque difficile: noi domani vogliamo vincere per raggiungere il secondo posto e sono sicuro che Punta Sant'Anna ci trasmetterà tanta energia regalando un bellissimo colpo d'occhio come nelle ultime sfide".

Contro i greci, i biancocelesti indosseranno una calottina con il logo "La mia Liguria" e un nuovo costume; nei giorni scorsi si è infatti concluso il bando regionale che prevedeva la presentazione di un progetto promozionale del territorio: la Pro Recco è tra le cinque società sportive dilettantistiche che promuoveranno la Liguria, e le sue eccellenze, attraverso il logo ‘LaMiaLiguria’.

Sono ancora pochi i biglietti disponibili su vivaticket.com.

La partita sarà arbitrata da Alexandrescu (Romania) e Zwart (Olanda). Delegato il portoghese Ramos (Portogallo).

Classifica: Barceloneta (36 punti), Pro Recco (33), Olympiacos (31), Vouliagmeni (17), Jadran Spalato (14), Radnicki (12), Dinamo Tbilisi (6), Hannover (3).