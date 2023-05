Pallanuoto, la Pro Recco è campione d'Italia

Bastano due gare alla Pro Recco per vincere il trentacinquesimo Scudetto della propria storia. I liguri, dopo aver vinto in casa, battono Brescia anche nella seconda partita della serie in trasferta 6-4 e si cuciono addosso il sedicesimo Tricolore in diciassette anni. Un dominio assoluto per la squadra di pallanuoto più titolata del mondo che conta nel suo palmares anche 16 Coppa Italia, 10 Champions League e sette Supercoppe d’Europa.

Brescia-Pro Recco 4-6, è scudetto per i liguri

I campioni in carica partono fortissimo e già nel primo parziale si prendono una bella fetta di scudetto piazzando tre reti con Younger, due volte, e Hallock. Il Brescia ora ha davanti una montagna che diventa ancora più alta alla fine del secondo parziale ancora a vataggio della Pro Recco per 2-1, segna ancora Younger, poi ci pensa Echenique al pokerissimo, due reti con in mezzo il gol di Presciutti che prova a riportare in partita i suoi.

Non ci riesce però perché i liguri controllano la sfida e non vanno mai in apnea anche se lasciano gli ultimi due parziali agli avversari, il terzo finisce 2-1 con reti di Renzuto Iodice e Luongo per i padroni di casa e di Zalanki per gli ospiti. Nell'ultima ripresa del match segna solo Di Somma su rigore quando ormai è troppo tardi per concretizzare la rimonta.

Finisce così con la Pro Recco in festa per l'ennesimo trionfo nazionale, il secondo della stagione visto che anche la Coppa Italia è andata ai ragazzi del presidente Felugo. Ora nel mirino c'è l'Europa con la squadra recchelina che si giocherà la Champions League nella Fina Eight per fare il bis dopo il trionfo dello scorso anno.