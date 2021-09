Pallanuoto, Coppa Italia: buona la prima per Pro Recco e Quinto

La stagione dellaha preso il via oggi con le prime gare della. La, campione d’Europa in carica, batte senza problemi il Posillipo 12-5. Parziali tutti a favore dei recchelini che partono subito forte e si portano sul 4-1. Il resto della gara è in discesa e i ragazzi si Sukno chiudono la pratica con i risultati di 2-1, 3-1 e 3-2. Mattatori della gara, una tripletta ciascuno per il successo che proietta i recchelini verso la Fina Eight. Domani alle 10 sfida contro Anzio per chiudere la pratica.

Vittoria anche per lo Sporting Club Quinto che parte male contro Salerno, si ritrova sotto 4-1 dopo la prima frazione, ma si rialza nel secondo con un brillante 7-2. I genovesi però non si fermano lì e vincono anche gli altri parziali con un doppio 3-2. Del Galdo, neo allenatore dei biancorossi, ringrazia soprattutto Figari che mette a referto sei reti. Le Final Eight sono dietro l’angolo, domani Quinto affronterà i campioni d’Italia di Brescia, ostacolo quasi insormontabile, così come sarà per Salerno. La squadra del capoluogo ligure dovrebbe riuscire a raggiungere il secondo posto e qualificarsi per la fase finale della Coppa Italia

I tabellini delle sfide di Pro Recco e Quinto

C.N. Posillipo - Pro Recco 5-12

CN Posillipo: Pizzo, Iodice, M. Lanfranco, Aiello, Picca, Briganti, Tikac, J. Lanfranco, Di Martire 2, Scalzone 1, Napolitano, Saccoia 2, Spinelli. All. Brancaccio

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 3, Figlioli, Younger 3, Bertoli, N. Presciutti, Cannella 1, Loncar 2, Velotto, Marini 1, Hallock, Negri. All. Sukno

Arbitri: Paoletti e Nicolosi.

Note: parziali 1-4, 1-2, 1-3, 2-3. Nessun giocatore uscito per limite di falli.

R.N. Nuoto Salerno-Iren Genova Quinto 10-14

N Salerno: Santini, Luongo 1, Esposito 3, Canges, Gluhaic, Gallozzi, Tomasic 1, Cuccovillo 2, Elez 2, Parrilli, Fortunato, Pica 1, Taurisano. All. Citro

Iren Genova Quinto: Pellegrini, Gambacciani N. 1, Di Somma, Gambacciani S., Panerai 3, Ravina 3, Fracas, Nora 1, Figari 6, Bittarello, Gitto, Guidi, Valle. All. Del Galdo

Arbitri L. Bianco e Petronilli

Note: parziali 4-1, 2-7, 2-3, 2-3. Usciti per limite di falli Fortunato (S) nel secondo, Guidi (Q) nel terzo, Ravina e Gitto nel quarto tempo