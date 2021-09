Pallanuoto, esordio in Coppa Italia per Quinto, capitan Bittarello: “Test importante”

Lo Sporting Club Quinto viaggia veloce verso Brescia dove domani inizierà la sua stagione. In casa dei Campioni d’Italia si svolgeranno le gare del Girone A della Coppa Italia di pallanuoto maschile. I biancorossi del nuovo allenatore Jonathan Del Galdo venerdì giocheranno alle 18,30 contro la Rari Nantes Salerno, mentre sabato alle 17,30 se la vedranno con il Brescia. Due match importanti per tastare il polso dei genovesi che inizieranno il campionato di A1 maschile il 2 ottobre contro Trieste in casa. Per quello che riguarda la Coppa Italia invece passano le prime due del girone che volano direttamente alle Fina Eight, torneo che assegnerà il trofeo.

Alla viglia della prima in vasca, parla il capitano della squadra Luca Bittarello: “Sono state sei settimane di allenamenti molto duri e intensi. Abbiamo spesso svolto doppie sedute, ma è un bene: la squadra è stata in buona parte rinnovata, abbiamo un nuovo allenatore, giusto fare quadrato tutti insieme e aumentare l’affiatamento. Direi che tutto è andato bene, siamo in forma e siamo pronti a giocare.

Cosa bisogna aspettarsi dalla Coppa Italia? “Questa competizione è un test molto importante per noi, ci dirà a che punto siamo, in che cosa dobbiamo migliorare e in quali aspetti, al contrario, siamo già a buon punto. Il fatto che stia parlando di test non deve trarre in inganno: abbiamo intenzione di dare tutto e di vincere quando ne avremo la possibilità. Non prenderemo certo l’impegno sottogamba, ma di sicuro al termine di questa due giorni di partite avremo le idee più chiare”.