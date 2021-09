Pallanuoto, il calendario di A1 maschile: esordio in casa per Quinto e Pro Recco

Scatta il 2 ottobre il campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto. Ai blocchi di partenza anche due squadre di Genova e provincia, la Pro Recco, che l’anno scorso ha abdicato al trono d’Italia a favore del Brescia, e lo Sporting Club Quinto. Nelle ultime ore la Federnuoto ha stilato i claendari della massima competizione nazionale, esordio interno per le due genovesi contro Trieste e Lazio Nuoto, il derby è invece in programma alla settima giornata, e chiusura con Ortigia e Savona.

L’antipasto del campionato sarà la prima fase a gironi della Coppa Italia che andrà in scena già il prossimo fine settimana. Le squadre scenderanno in vasca divise in quattro gironi a partire da venerdì. Chi riuscirà a passare il turno sarà direttamente promosso alle Final Eight del torneo. Il Quinto è stato inserito nel Gruppo A con i campioni d’Italia di Brescia, e Salerno. Per la Pro Recco gli avvesari saranno invece Anzio, Roma Nuoto e Posillipo.

Di seguito il calendario della Serie A1 maschile con tutte le gare di Pro Recco e Sporting Club Quinto



Giornata 1

Quinto-Trieste

Pro Recco-Lazio Nuoto

Giornata 2

Anzio-Quinto

Posillipo-Pro Recco

Giornata 3

Pro Recco-Nuoto Catania

Roma Nuoto-Quinto

Giornata 4

San Donato Tanopoli-Pro Recco

Quinto-Telimar

Giornata 5

Brescia-Quinto

Pro Recco-Savona

Giornata 6

Trieste-Pro Recco

Quinto-Salerno

Giornata 7

Pro Recco-Quinto

Giornata 8

Quinto-Ortigia

Roma Nuoto-Pro Recco

Giornata 9

Pro Recco-Telimar

Lazio Nuoto-Quinto

Giornata 10

Quinto-Posillipo

Brescia-Pro Recco

Giornata 11

Nuoto Catania-Quinto

Pro Recco-Salerno

Giornata 12

Pro Recco-Anzio

Quinto-San Donato Metanopoli

Giornata 13

Ortigia-Pro Recco

Savona-Quinto