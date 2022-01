Champions League, Jug-Pro Recco la sfida speciale di Sandro Sukno

Campionato di serie A1 maschile fermo, ma la Champions League si gioca e così la Pro Recco torna in campo già domani alle 19, nonostante le tante assenze, per sfidare lo Jug Dubrovnik. Una grande classica della pallanuoto va in scena e non sarà una partita normale per Sandro Sukno allenatore dei recchelini che presenta così il match: “Nella vecchia piscina di Dubrovnik ho cominciato a giocare a pallanuoto e nello Jug ho fatto il mio esordio tra i grandi. Sarà emozionante ritornare nella mia città da allenatore della Pro Recco, in una piscina bellissima e contro una squadra molto forte. La sfida di Siracusa ci è servita per prendere ritmo dopo la pausa di Natale: nonostante le assenze che avremo vogliamo chiudere il girone di andata da imbattuti”. Patita speciale non solo a livello sportivo, Sukno infatti torna nella sua città natale e potrà abbracciare per la prima volta il figlio Maro nato alcuni giorni fa.

In vasca però non ci sarà spazio per i sentimenti, l'obietivo della Pro Recco è come sempre vincere sempre e così è stato fino ad oggi. Mai una sconfitta tra campionato, Champions League e Supercoppa Europea, ma attenzione all'emergenza, anche domani alle 19 (diretta su Sky Sport Arena) mancheranno tanti campioni; Figlioli, Bertoli, Echenique e Loncar, ci sarà però Ivovic.