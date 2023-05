VIDEO | Eurovision: quinto posto per la ligure Alessandra Mele, subito dopo Marco Mengoni

È arrivata quinta sul prestigioso palco dell'Eurovision Song Contest 2023, subito dopo Marco Mengoni: una bella soddisfazione - pur non avendo raggiunto il podio - per la ligure Alessandra Mele. La ragazza, nata a Pietra Ligure e cresciuta a Cisano sul Neva, in provincia di Savona, ha rappresentato la Norvegia, Paese in cui vive ormai da molti anni, con la canzone "Queen of Kings".

Alessandra è stata in assoluto la prima cantante solista ligure a cantare all'Eurovision (vinto sabato sera dalla svedese Loreen con "Tattoo"): la strada compiuta dalla ragazza è lunga rispetto agli esordi, il concorso locale VB Factor della Val Bormida, dove ha partecipato quando aveva 12 anni.

Ecco la sua esibizione di ieri sera, durante la finalissima:

Sul palco di Liverpool - che ha ospitato l'edizione 2023 del contest internazionale - Alessandra ha subito incantato pubblico e giuria con la sua voce potente e calda, la sua naturalezza nello stare sul palco e il costume da "regina cattiva" con il lungo mantello di tulle. Ma soprattutto, a colpire, le parole di "Queen of Kings", che parla di essere perfetti nell'imperfezione, di combattere, di essere "regine dei re": con questa canzone ha ottenuto il disco di platino, con 60mila copie vendute, vincendo al Melodi Grand Prix e aggiudicandosi di conseguenza la partecipazione all'Eurovision.