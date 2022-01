Partito Comunista Tigullio contro licenziamenti di Hi Lex

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Il Partito Comunista del Tigullio condanna con forza il licenziamento dei 22 lavoratori dello stabilimento Hi Lex di Chiavari. Come al solito è toccato alla classe lavoratrice di dover pagare il prezzo delle politiche ultra liberiste di questa multinazionale che, decorsi i termini legali dell’accordo con il quale aveva acquisito Lames in concordato fallimentare, ha pensato bene di delocalizzare le commesse e, di conseguenza, di licenziare il personale in esubero.

Da Comunisti, restiamo al fianco di questi lavoratori in lotta e li invitiamo a mobilitarsi con ogni mezzo per il reintegro immediato in azienda e per impedire che la stessa sorte tocchi anche agli altri dipendenti.