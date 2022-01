Sci in Liguria: piste chiuse ma impianti aperti per portare in turisti in quota

Molti genovesi si chiedono se potranno andare a sciare nei weekend di gennaio sulle piste di Santo Stefano d'Aveto.

Le valli del Parco Aveto fanno sapere che la scarsità di neve ha per ora imposto la chiusura delle piste da sci, ma dal 6 al 9 gennaio l'impianto di risalita di Rocca d'Aveto sarà in funzione per portare i turisti in quota.

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli impianti di risalita, le piste da sci e il rifugio Cipolla saranno chiusi il 3, 4 e 5 gennaio.

L'impianto Rio Freddo - P. Cipolla e il rifugio Prato della Cipolla saranno aperti dal 6 al 9 per portare i turisti in quota.