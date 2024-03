Coda in via Venti per incontrare Sara di Masterchef

Tutti in coda per conoscere e farsi firmare autografi da Sara Bellinzona, ex concorrente di Masterchef 13, la cui puntata finale è andata in onda nelle scorse settimane, posizionandola al quarto posto.

Prima di partecipare al cooking show la 24enne si è dedicata molto allo studio: per volere dei suoi genitori, proprietari di un'azienda vitivinicola, ha frequentato la scuola di chimica e ha seguito il corso Onav per assaggiatori. Ha concluso la sua formazione conseguendo due lauree, una in scienze gastronomiche e l'altra in gestione delle imprese agroalimentari.

Dopo aver partecipato a Masterchef, attualmente si sta perfezionando in un ristorante per inseguire il suo sogno. La cucina ricopre un ruolo fondamentale nella sua quotidianità, ma la pasticceria è il suo punto forte.

Il suo fidanzato Andrea la sostiene ed è sempre dalla sua parte, ma l'unico ostacolo fino a oggi è stata lei stessa, con la sua timidezza. Ha partecipato a MasterChef per superare la sua timidezza e per coltivare la sua passione per la cucina.