Sanremo, Geolier vince la serata cover tra i fischi e riceve la Lanterna: dove rivedere il video

Geolier ha ricevuto tra i fischi del pubblico il premio assegnatogli per la serata cover di Sanremo 2024, a cui ha partecipato con Guè Pequeno e i suoi due conterranei Luché e Gigi d’Alessio. Il giovane rapper napoletano, 23 anni e già numerose collaborazioni alle spalle, ha presentato sul palco dell’Ariston un medley dei brani Brivido, O’ primmo amore, Chiagne, duettando a rotazione con i tre artisti ospiti.

A questo link l'esibizione di Geolier durante la serata cover

L’esibizione ha ottenuto il primo posto nella classifica finale della serata,. All’annuncio del vincitore il pubblico ha però lanciato fischi di disapprovazione e, in parte, si è alzato per uscire dal teatro. A conferire il premio, una lanterna in filigrana d’argento, è stato il presidente della Liguria Giovanni Toti, che ha spiegato al rapper “Questa è filigrana di Campoligure, artigianato di pregio della nostra regione”.

Dopo essersi congratulato con il vincitore della serata, il presidente si è poi rivolto ad Amadeus: “Una serata straordinaria in un festival straordinario, in cui si sono incrociati emozioni e ricordi. La Liguria ci ha messo il set, voi ci avete messo la colonna sonora, direi che è stato un gran bel film. Ci abbiamo messo anche i baci quest’anno”. Poco prima, in sala stampa, Toti aveva nominato Amadeus cittadino ligure doc, omaggiandolo con pesto e mortaio.

La classifica completa della serata delle cover è stata:

1. Geolier con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio con il medley Strade

2. Angelina Mango con La rondine

3. Annalisa e La Rappresentante di Lista e il coro Artemia con Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics

4. Ghali e Ratchopper con il medley Italiano vero

5. Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna