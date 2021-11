Guida Michelin, due nuovi ristoranti stellati in provincia di Genova

È uscita la guida Michelin Italia 2022, un must have per tutti gli appassionati dei ristoranti che propongono cibo di qualità: essere un locale 'stellato' infatti è da sempre simbolo di grande prestigio.

Tra le 36 novità stellate che hanno delineato una nuova costellazione in 14 regioni d'Italia, figurano 2 new entry due stelle e 34 novità 1 stella per un totale di 378 ristoranti stellati.

Tra le new entry a 1 stella, due le troviamo in provincia di Genova, ecco quali sono

Orto by Jorg Giubbani a Moneglia

"Orto by Jorg Giubbani" di chef Joerg Giubbani si trova a Moneglia, in via Venino 12. "Il nome - spiega la guida - è già indicativo della filosofia del locale: grande attenzione è infatti riservata alla stagionalità della materia prima, impiegata esaltandone le proprietà nutrizionali, anche in un’ottica di cucina del benessere. Orto by Jorg Giubbani è l’esperienza di un viaggio nel cuore della Liguria, un percorso stagionale in profonda comunione con la natura, in cui la realtà del mare, dell’orto e della montagna si intrecciano armoniosamente dando vita ad un’ideale sinfonia di sapori. Oltre alla carta, il ristorante presenta tre menu degustazione che esprimono al meglio il concept dello chef: il menu Ligustico, cinque portate che mettono l’accento sul legame con la storia, riproponendo alcuni dei piatti bandiera della regione; il menu Inte l’Òrto, sei portate ad esaltare la materia prima e i prodotti della terra; il menu Oltre i Confini, sette portate che raccontano la ricerca del giusto ingrediente nel suo luogo e momento migliori, spaziando al di là dei confini convenzionali. Per garantire la freschezza degli ingredienti e la massima espressività dei sapori, la proposta segue l’andamento stagionale e il menu è modificato bimestralmente. L’immenso rispetto che Orto riserva alla naturalità della materia prima implica, quindi, non soltanto un’inesauribile capacità di rinnovarsi, ma anche il coraggio di rivoluzionare così spesso la propria offerta. Bravo Jorg, ad maiora!".

San Giorgio a Genova

"San Giorgio" guidato da chef Graziano Caccioppoli si trova a Genova, in viale Brigate Bisagno 69.

"Piatti prevalentemente basati su di un ottimo pescato locale - si legge sulla guida - tra cui spiccano alcune specialità di terra come foie gras e maialino. Con l'arrivo di uno chef campano - Graziano Caccioppoli - dalla significativa esperienza professionale anche all’estero, la cucina si è fatta più mediterranea, colorata, profumata, in un ottimo connubio di professionalità e solida gestione familiare. Carta dei vini all’altezza del locale e la schietta accoglienza dei fratelli Scala, che... insinua il desiderio di ritornarci presto!"