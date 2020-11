Antiche tradizioni: cos'è il "ragno genovese"?

Forse qualcuno di voi ha già sentito parlare del "ragno genovese", antichissima tradizione della nostra città. Ma che cos'è esattamente?

Niente paura, non si tratta di un ragno vero, magari di una fantasiosa specie diffusa solo nel capoluogo ligure: è un antico decoro che a Genova è molto utilizzato (o almeno, sicuramente lo era in passato) soprattutto per le ceramiche e secondariamente anche nel cucito. Dunque un tradizionale motivo ornamentale, anticamente realizzato a mano sulle ceramiche liguri utilizzando, rigorosamente, il blu su sfondo bianco, anche se con il tempo sono state adoperate anche altre tonalità, ma tutte accomunate da un dettaglio: la sobria eleganza. E dunque certamente l'antico ragno genovese in passato veniva utilizzato per i piatti che andavano a imbandire le tavole dei genovesi benestanti.

Non è un decoro così frequente da vedere, e chi non conosce la sua storia non può certamente intuire da sè che sia un "ragno", anche perché la forma non è così scontata e sembra piuttosto quella di un fiore. Sicuramente per trovarlo non bisogna andare nelle catene di prodotti per la casa, ma avventurarsi nei negozi storici e nelle botteghe di Genova.