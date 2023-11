Broadside raddoppia: alla Foce apre Poke and Bowl 2

Poke and Bowl Broadside raddoppia. Il locale in stile hawaiano di via XII Ottobre 138 ha trovato una nuova location dove poter preparare le colorate ciotole di riso tanto amate dai genovesi: sarà in corso Torino 117r, nel quartiere della Foce.

L’attività ruota attorno al poke, una ciotola fresca riempita con ingredienti colorati quali pesce crudo tagliato a cubetti (da cui deriva il nome poh-kay, tagliare a pezzi), riso, verdura e frutta esotica come avocado e mango. Immancabili, nella maggior parte delle ricette del poke, i semi di sesamo e l'edamame (fagioli di soia simili alle fave), ma anche la salsa di soia e la salsa teriyaki.

Da Poke and Bowl Broadside si possono provare, sia nel locale che take-away, i piatti proposti nel menù, come la Bowl Gambero Panko (in tempura), la Bowl Salmone, la Bowl Tonno e la Bowl Pollo, oppure divertirsi a comporre la propria ciotola con ingredienti come: il tonkatsu di maiale, il tonno scottato al sesamo, il kakiague (verdure in tempura), lo zenzero in salamoia o l’alga wakame. Da provare, oltre al poke, anche il Sushi Bu, burrito composto con riso e gli altri ingredienti del sushi.

Nel locale di corso Torino si potranno provare anche, su ordinazione e con ingredienti a scelta, le sushi box preparate da Broadside, composte da uramaki, hossomaki e nigiri. Per accompagnare i diversi piatti, si può scegliere tra l’offerta di birre hawaiane artigianali.