Pasqua: dalla tavola alle processioni, le tradizioni della Settimana Santa in Liguria

Cucina tipica e tradizioni, da quelle religiose a quelle di origini antiche, magari pagane. Anche Genova riscopre usanze e costumi della Settimana Santa, legati a doppio filo al territorio. Giorni di ritualità legati al culto, come la "tradizionale processione detta 'de Casasse', la processione delle Casacce, sulla quale c'è anche una famosa poesia di Martin Piaggio".

A raccontarlo a La Presse è Franco Bambi, studioso, autore e presidente dell'associazione culturale genovese 'A Compagna', che fa un'immersione nelle tradizioni pasquali sul territorio. Con una premessa: "Natale e Pasqua - dice - sono sempre state le due grandi feste dell'anno anche per i genovesi. Quella della Pasqua è una tradizione cristiana che i genovesi hanno sempre seguito anche nella Repubblica di Genova".

La fonte storica principale è il poeta Niccolò Bacigalupo, che, negli Inni Civili, raccontò le tradizioni legate alle feste, tra tavola e costume. Prima a venire in mente è però la tavola, imbandita a festa, con le sue particolarità. "Come - dice Bampi - i cosiddetti 'cavagnetti', cestini di pasta dolce con al centro un uovo, a cui spetta una menzione d'onore. Si tratta di un uovo vero con il suo guscio, spesso dipinto e tenuto fermo da una treccia di pasta, che si mette a cuocere in forno".

Sempre sul fronte della cucina, Bampi cita poi le "'leitughe pinn-e in bròddo', vale a dire le lattughe ripiene in brodo, la 'çimma', cioé la cima e l'immancabile torta pasqualina, che nella tradizione è fatta con le bietole, la prescinseua e non con i carciofi". Proprio la pasqualina si racconta che un tempo venisse preparata con le 'mitiche' 33 sfoglie di impasto, a rappresentare gli anni di Cristo.