Mangiare all'aperto sul mare: 5 ristoranti da provare a Genova e provincia

Romantici, bellissimi, speciali: ecco 5 posti da non perdere per mangiare sul mare... a volte proprio sulla spiaggia

Siamo in un momento delicato, in cui in Liguria si può mangiare fuori - finalmente anche a cena - ma solo all'aperto. E allora possiamo approfittare dell'arrivo della primavera per mangiare fuori, in qualche ristorante speciale che possa far riscoprire la gioia di potersi finalmente spostare.

Genova e la provincia poi sono particolarmente ricche di ristorantini vista mare, a volte proprio a picco sugli scogli, altre volte addirittura in spiaggia. Locali dal belvedere molto suggestivo, adatti anche, perché no, a serate speciali e romantiche "proposte". Eccone alcuni, tutti da provare:

Ristorante Capo Santa Chiara

Via al Capo di Santa Chiara 69 R, Genova

Nella splendida cornice del borgo marinaro di Boccadasse, si può mangiare sulla terrazza che si sviluppa come la prua di una nave.

Bagni Medusa

Passeggiata Anita Garibaldi 27/A, Genova

Questo locale si trova sulla splendida passeggiata di Nervi, a picco sul mare, per godersi il panorama mangiando le ricette della cucina ligure.

Baia del Silenzio

Via Cappellini 9, Sestri Levante

Qui nelle giornate più belle si può cenare in spiaggia o sulla terrazza in una location unica in tutta la Liguria.

La Kascia

Lungomare Olanda (località Pizzo), Arenzano

Originale locale ricavato in una galleria della vecchia ferrovia ma con tanto spazio all'aperto, tra terrazze e terrazzine a picco sul mare.

La Camogliese

Via Garibaldi 76, Camogli

Tavolini sul lungomare e sulla terrazza vista mare, nello scenografico centro di Camogli, per ospitare all'aperto i clienti in tutta sicurezza.