Summer Limited Edition, nel cast della serie tv anche la genovese Camilla Icardi

Estate, amore e attivismo per l’ambiente. È in arrivo su Sky una nuova serie tv, Summer Limited Edition, che racconta la vita di Pietro, Luce, Claudio, Luigi, Anna e Marco e dei Green Fighters, un gruppo di attivisti tra cui figura Valeria, interpretata dalla giovane Camilla Icardi.

Prodotta da KidsMe - Children Content Factory del Gruppo De Agostini - con il sostegno di Fondazione Calabria Film Commission, Summer Limited Edition andrà in onda in anteprima su DeAKids il 24 luglio alle 19.50 e inoltre, le prime tre puntate saranno disponibili tra i video on demand di Sky - dal 31 luglio, si potranno guardare tutti e sei gli episodi.

Camilla Icardi, che interpreterà Valeria nella serie, è nata a Genova il 29 aprile 2006. Ha debuttato a teatro a soli dieci anni nel musical “Oliver Twist” al Politeama Genovese per poi calcare diversi palchi genovesi e girare diversi spot e videoclip. È dal 2021 allieva del corso di alta formazione di Daniele Mignemi, che le ha permesso di conquistare il ruolo di protagonista in Summer Limited Edition.

La serie ha come principale personaggio Pietro, un quattordicenne che per le vacanze estive viene trascinato dai genitori in un paesino della Calabria, che si prende una cotta per Luce, giovane attivista ambientale che ama il pianeta e odia i turisti. Per conquistarla, Pietro si finge un ecologista, si spaccia per un pezzo grosso dei “Fridays for Future” e inizia a frequentare il colorato gruppo di volontari e amici di Luce. Tra un’attività sostenibile e l’altra, Pietro e Luce si avvicinano sempre di più ma una storia fondata sulle bugie non può durare. L’inganno viene a galla e i due ragazzi devono fare i conti con i loro veri sentimenti, al di là delle etichette.

Il gruppo di cui fanno parte Luce e Valeria sono i Green Fighters, attivisti la cui missione è proteggere le spiagge del loro paese e sperare che un giorno, tornino ad essere abitate dalle tartarughe, come un tempo. I Green Fighters sono composti da: Luigi (Giuseppe Pallone), Habib (Malich Cissè), Valeria (Camilla Icardi), Rosa (Elèna Chirico), Barbara (Carlotta Ndoye), Mattia(Francesco Petit-Bon), Luce e Tommy.