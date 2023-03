Festa del Papà, mappa degli eventi in città: giochi, fiere, visite speciali e laboratori

Quest’anno la Festa di San Giuseppe del 19 marzo, dedicata a tutti i papà, cade di domenica. Si raddoppia quindi l’occasione per trascorrere una giornata interamente dedicata ai bambini e alla vostra famiglia. Ad aiutarvi con le idee su come passare questo speciale momento di tempo libero, arrivano i diversi eventi diffusi in città dedicati alla Festa del Papà. Laboratori, giochi, tornei e visite speciali, resta solo da scegliere l’esperienza più adatta per tutta la famiglia. Ecco le attività.



Festa del Papà in piazza De Ferrari: giochi, laboratori, stand e un grande torneo di scacchi

Sarà una domenica pomeriggio all’insegna del divertimento “padre - figli” quella del 19 marzo, la giornata dedicata alla Festa del Papà. Dalle 15 l’iniziativa “Gioca col tuo papà”, patrocinata da Regione Liguria e Comune di Genova, trasformerà piazza De Ferrari in un grande parco di divertimenti all’aperto che andrà avanti per tutto il pomeriggio, con tanti stand dove i bambini e i loro papà potranno cimentarsi in tanti giochi diversi, dagli evergreen come il tiro alla fune alle versioni “giganti” dei giochi di società più amati, passando per laboratori, truccabimbi e tante altre società.



Dalle 15 alle 17, sempre in piazza De Ferrari, spazio ad una sfida scacchistica di alto livello. 40 coppie padre – figlio saranno chiamate a sfidare in contemporanea Roberto Mogranzini, amministratore e fondatore di UniChess, uno scacchista professionista che ha all’attivo tanti titoli internazionali: Grande Maestro di scacchi, unico allenatore in Italia ad aver preparato un campione del mondo (categoria under 18), organizzatore internazionale. Per poter partecipare al primo turno della partita collettiva contro il maestro Mogranzini è necessario iscriversi online tramite la piattaforma di prenotazione Eventbrite all’evento “Gioca col tuo papà - Torneo di scacchi 19 marzo”. Le coppie dei turni successivi si susseguiranno ogni volta che termina una partita, a tutti i partecipanti del torneo verrà distribuita una piccola scacchiera ricordo.

Alla Città dei Bambini e dei Ragazzi arrivano speciali “Science snack” per la Festa del papà

Domenica 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, La Città dei Bambini e dei Ragazzi dedica i Science Snack ai robot, invitando il giovane pubblico a partecipare alle speciali animazioni che avranno come coprotagonisti M-Tiny, Bee-bot e Ozobot, piccoli robot educativi. Un’opportunità per capire come funzionano e provare a giocare con loro.



MTiny è un robot educativo per l’infanzia che facilita l’esperienza dei bambini con un linguaggio di programmazione tangibile: mTiny infatti si muove su mappe tematiche coinvolgenti grazie ai programmi creati attraverso blocchi fisici. In questo modo, i bambini ottengono un feedback immediato sul loro lavoro, sviluppando abilità di problem solving e incoraggiando la creatività attraverso il coinvolgimento multidisciplinare su matematica, musica, arte e molto altro.Bee-Bot è un robot educativo a forma di ape, uno strumento didattico che consente di apprendere i concetti base di coding, lateralizzazione, orientamento spaziale e programmazione. Ozobot, sviluppato da IIT, è una piattaforma pensata per l'apprendimento del linguaggio della robotica. Adatto a bambini e ragazzi, può essere programmato per compiere percorsi, superare ostacoli e risolvere semplici sfide.



I “Science snack”, compresi nella visita, si svolgono tra le 10:30 e le 12:30 e tra le 15 e le 17 e hanno una durata di 15-20 minuti circa. L’attività è compresa nel biglietto di ingresso e non richiede prenotazione. Gli speciali appuntamenti arricchiscono l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista.

Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto: oltre 220 banchi di merci varie, prodotti tipici e vivaisti

Domenica 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe nella sua tradizionale sede nella delegazione di Bolzaneto, proprio nel giorno della festa per il santo patrono dei lavoratori. Le strade di Bolzaneto si coloreranno grazie ai suoi 220 banchi di merci varie, prodotti tipici, enogastronomia, e di rivenditori di piante, vivaisti e coltivatori diretti. Si tratta dell’appuntamento fieristico principale della Vallata: come testimonianza delle tradizioni contadine della Valpolcevera sono ancora presenti rivenditori di prodotti e attrezzi legati all’agricoltura.

Festa del Papà alla Lanterna: visita speciale per bambini e famiglie

In occasione della Festa del Papà, alla Lanterna è organizzata una edizione speciale della visita guidata pensata per i bambini e per le famiglie. Partendo dalla passeggiata, una filastrocca inedita introdurrà la visita per raccontare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città.



Proseguendo nell’Open Air Museum nel Parco del complesso monumentale, i partecipanti saranno coinvolti con storie e aneddoti sul simbolo di Genova e il suo legame con il porto. La narrazione si concluderà all’interno del Museo, con il racconto illustrato della storia della Lanterna. Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre: non prima, però, di una sorpresa nel parco.



Come partecipare all’iniziativa: POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico). Appuntamento ore 15 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti. Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 8; bambini dai 7 anni e adulti € 12. Modalità di accesso e salita sul sito www.lanternadigenova.it/informazioni

Laboratorio per bambini e papà a La Feltrinelli

Laboratorio Kidz per la Festa del Papà alla Libreria Feltrinelli di Genova. Domenica 19 marzo 2023, alle ore 10.30, Fiammetta Capitelli propone un laboratorio dedicato alla Festa del Papà con storie, divertimento, giochi e letture.