Dove studiare a Genova nel weekend: biblioteche e bar aperti la domenica

A settembre ormai inoltrato, tra gli studenti universitari c’è chi sta finendo la sessione estiva e chi inizia già a pensare a quella invernale. Ci sono i liceali che cominciano a preparare le prime verifiche dell’anno e i lavoratori che cercano un posto tranquillo dove mettersi a scrivere al loro pc. Dato che a tanti non piace studiare o lavorare a casa, i tavoli delle aule studio in centro si riempiono in fretta. In settimana l’offerta di biblioteche a Genova certo non manca, con le ampie sale dell’Albergo dei Poveri, della Biblioteca Civica Berio e della De Amicis, oltre che delle storiche aule affrescate di via Balbi. Quando arriva il weekend, la faccenda si fa più complicata. Di sabato e soprattutto di domenica la maggior parte delle biblioteche e delle aule studio chiudono, lasciando molti studenti alla ricerca di un angolo silenzioso dove potersi concentrare. Qui abbiamo provato ad individuare alcuni luoghi dove andare a studiare durante il weekend.

Biblioteca di Giurisprudenza – Aula Bensa in via Balbi 130r (piano terra), aperta il sabato e la domenica dalle ore 8.30 alle 22 in modalità “Aula studio”



Biblioteca di medicina - Aula studio A al Polo Biomedico in via L.B. Alberti 4 (piano terra), aperta al sabato con orario dalle 8.30 alle 19 (fino alle 22 in settimana)



Cafhein in cima a via Balbi, vicino alla Stazione Principe, aperto sia sabato che domenica dalle 9 alle 19: caffé in stile USA, prepara shakerati, caffè di ogni tipo, centrifughe e smoothie, torte, pancakes, yogurt e sandwich



i diversi locali di Mentelocale Bistrot : a Palazzo Ducale a De Ferrari aperto il sabato dalle 8 alle 21.30 e la domenica dalle 10 alle 17.30; a Palazzo Rosso in via Garibaldi aperto il dabato dalle 8.30 alle 19 e la domenica dalle 9.30 alle 16.30; in via XX Settembre il sabato dalle 8 alle 19.30 e la domenica dalle 8.30 alle 18.30; in via Balbi, di fronte all'Università di Giurisprudenza, con apertura al sabato dalle 9 alle 15



Tatabox in via Fieschi, con apertura infrasettimanale dalle 8 alle 242e al weekend dalle 9 alle 20: un co-studying studiato dalla cooperativa, con una piccola quota di ingresso offre wifi, reception, negozio di cartoleria, sala cucina e area studio per studio sia di gruppo che individuale



Tropika in via Fieschi, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 18.30: dall'atmosfera tropicale, propone bowl di frutta e porridge, poke, pancakes e caffetteria

E, se il tempo promette bene, perché non optare per il Righi: all’interno del Parco del Peralto si trovano numerosi tavoli di legno su cui studiare nelle belle giornate di sole, soprattutto nell’area che si trova all’inizio del percorso vita, poco sopra l’Ostaia Du Richetto.