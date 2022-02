Ciak si gira: a Rapallo le riprese di un documentario

Ciak si gira a Rapallo, dove in queste ore cittadini e turisti hanno potuto vedere una troupe girare per il paese con telecamere e altre attrezzature.

Rivedremo dunque la Liguria in televisione, sui canali nazionali: si tratta infatti, dalle prime informazioni pervenute, di un documentario sulla biologia dei nostri mari che verrà trasmesso su Rai Tre.

La nostra regione con le sue bellezze è spesso protagonista, ultimamente, in tv: dalla amatissima fiction Rai "Blanca", ambientato tra Genova e Camogli (ma gli attori hanno fatto tappa anche in molte altre località) allo spot televisivo di Dolce & Gabbana girato a Portofino, da "Luca", film Disney Pixar più visto in streaming del 2021 alla puntata di "Città Segrete" di Corrado Augias su Genova, da "Petra", altra serie tv questa volta di Sky con Paola Cortellesi a "Sopravvissuti", mystery drama Rai in arrivo prossimamente.