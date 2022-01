"Luca" è il film in streaming più visto del 2021: le classifiche complete

La Liguria conquista il mondo grazie allo streaming e a Disney Pixar: secondo i dati forniti da Nielsen Global Media - agenzia che misura l'audience ed esplora il pubblico - il film più visto in streaming nel 2021 è "Luca", il lungometraggio ambientato proprio nella nostra regione.

"Luca" - classico racconto di formazione, in cui gioca molto il ruolo delle amicizie che aiutano a crescere - racconta la fotografia dell'estate felice di un ragazzino italiano. Luca appunto, insieme con il suo migliore amico, si diverte in un piccolo borgo ligure che sembra uscito fuori dal tempo. Bagni in mare, corse sulle alture, focaccia, pasta al pesto, gelato sul lungomare, insomma un periodo spensierato che farà venire nostalgia a molti. Ma Luca nasconde un oscuro segreto che minaccia il legame con il suo amico: è in realtà un mostro marino, proveniente da un mondo subacqueo. L'amicizia riuscirà a cambiare il destino di Luca?

Il film è finito primo nella classifica di Nielsen dei 15 film più visti in streaming in tutto il 2021. Una classifica in cui spopola decisamente la piattaforma Disney+. Vediamo tutti i titoli e anche le altre due classifiche stilate da Nielsen.

I 15 film più visti in streaming del 2021

Luca (Disney+) Oceania (Disney+) Raya e l'ultimo drago (Disney+) Frozen 2 (Disney+) Red Notice (Netflix) Frozen (Disney+) Soul (Disney+) Cruella (Disney+) Mitchells vs the Machines (Netflix) Jungle Cruise (Disney+) Black Widow (Disney+) La guerra di domani (Amazon) Coco (Disney+) We can be heroes (Netflix) Avengers: Endgame (Disney+)

Le 15 serie tv originali più viste in streaming del 2021

Lucifer (Netflix) Squid Game (Netflix) Great British Baking Show (Netflix) Virgin River (Netflix) Bridgerton (Netflix) You (Netflix) Cobra Kai (Netflix) The Crown (Netflix) Longmire (Netflix) The Handmaid's Tale (Hulu) Outer Banks (Netflix) Ted Lasso (Apple Tv) Maid (Netflix) Wandavision (Disney+) The Witcher (Netflix)

Le 15 serie tv acquisite più viste in streaming del 2021