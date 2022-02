Dolce & Gabbana, lo spot del profumo "Dolce Lily" ambientato a Portofino

È ambientato in Liguria lo spot del nuovo profumo di Dolce & Gabbana: i due stilisti hanno voluto rendere omaggio alla nostra regione, in particolare a Portofino, da sempre meta turistica di lusso, per reclamizzare la loro fragranza "Dolce Lily".

"Anche Dolce & Gabbana sceglie la Liguria! - comunica su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Non è la prima volta che un marchio di fama internazionale gira il suo spot tra le bellezze della nostra terra: ora è il turno di Dolce & Gabbana che ha scelto la cornice di Portofino per lanciare Dolce Lily, il suo nuovo profumo. Che ora porta con sé anche un po’ di Liguria".

La protagonista dello spot, tra l'altro, è la 17enne Deva Cassel, figlia degli attori Monica Bellucci e Vincent Cassel: Deva cammina per le strade di Portofino, si fa portare in cabriolet, gioca con i fiori della riviera e si ferma per un caffè in piazzetta con gli amici.

Ecco il video dello spot pubblicato sul canale Youtube di Vertigo Magazine: